BRK anuncia obra de nova adutora no Jardim Picerno

A BRK Ambiental, concessionária do sistema de água e esgoto de Sumaré, anunciou que deve instalar uma nova adutora para levar água à região do Jardim Picerno. Cerca de 35 mil pessoas devem ser beneficiadas com a obra. De acordo com a empresa, a instalação deve ter início em 30 dias, e a adutora terá custo de R$ 3 milhões.

O sistema atual que abastece a região do Picerno é de 1985. Segundo a empresa, a idade avançada da adutora e o material do qual é feita – cimento amianto – facilitam a ocorrência de rompimentos e da inscrustação de partículas que podem gerar uma coloração amarelada na água.

LEIA TAMBÉM: Vereador Fininho é denunciado ao Conselho

“Com investimentos no início da concessão, a empresa resolveu a questão da disponibilidade de água no município. Sumaré agora necessita de grande volume de investimento nas redes de abastecimento, muito antigas e que pela falta de manutenção no passado ainda geram desconforto para a população”, disse o diretor da BRK Ambiental de Sumaré, Tadeu Ramos.