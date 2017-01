Bombeiros realizam limpeza do Horto Florestal

Neste fim de semana, equipes do Corpo de Bombeiros Municipal realizaram a limpeza na represa do Horto Florestal de Sumaré. A ação faz parte da Operação Horto Florestal, que visa a conscientização ambiental e preservação da área de preservação permanente. As represas do Horto Florestal são responsáveis pelo abastecimento de água a cerca de 30% da população sumareense.

Com o apoio de um barco, a equipe de plantão no fim de semana, retirou da represa uma enorme quantidade de objetos de plástico, que demoram centenas de anos para se decompor, além de lixos como colchões, garrafas de vidro, isopor e até fraldas descartáveis.

LEIA TAMBÉM: Pacientes de Sumaré procuram por atendimento em cidades da região

“Nossa grande dificuldade foi retirar toda essa quantidade de entulho da represa. Um colchão molhado, por exemplo, pesa muito mais que um colchão seco.Apesar dos empecilhos, contribuímos para a limpeza do ambiente, que é uma área de vital importância para a população, pois é uma fonte de captação de água”, explicou o inspetor Marcos Antonio Leite Gonçalves, que comandou a equipe.