Batalhão fica em 1º lugar em atendimento do Disque Denúncia

O 48º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), responsável pelo patrulhamento de Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa e Sumaré, ficou em 1º lugar no ranking estadual em atendimento e solução do Disque Denúncia, respondendo com sucesso 259 denúncias.

Segundo informações do batalhão, 62% das denúncias recebidas se referem a tráfico de drogas, enquanto 21% denunciam pessoas procuradas pela Justiça em nossa região. As outras denúncias dizem respeito a roubos, veículos localizados, porte ilegal de armas e até sobre autores de homicídio.

Sumaré concentra o maior percentual de denúncias, com 43%. Hortolândia aparece em segundo, com 41% do total, seguido de Monte Mor (10%) e Nova Odessa (6%). “O comando do 48º BPM/I vem focando esforços na resolução do Disque Denúncia, pois acredita, baseado em critérios técnicos, que a prisão de infratores reflete diretamente na sensação de segurança da população e na redução de índices criminais”, disse a polícia em nota encaminhada para a imprensa.

O Disque Denúncia

O Disque Denúncia é subordinado ao Centro Integrado de Comando e Controle, em São Paulo. Quando a informação chega para a polícia, por meio do 181, os dados são processados no Batalhão e repassados para as equipes operacionais que estão em patrulhamento. Além do telefone, a população também pode cadastrar a denúncia pelo site: www.webdenuncia.org.br.