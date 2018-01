Avaliação de 7 regiões orientará trabalho de combate à dengue

A pesquisa será estendida nos próximos dias para outras áreas do município, como Jardim Primavera, São Domingos, Campo Belo, Virgínio Basso e outros bairros próximos até os parques Virgílio Viel e Jatobá; Parque da Amizade, Santa Carolina, Volobueff e bairros próximos até o Parque Salerno; jardins Manchester, Trevo, Mineápolis, Dulce e Parque Ideal; região do Matão.

No último dia 9, cerca de 620 residências em bairros das regiões do Jardim João Paulo e Picerno já receberam a avaliação, enquanto no dia 11 o serviço foi realizado nos bairros Jardim Nova Veneza, Santa Eliza, Santa Maria, Dall’Orto, Salerno e Florely. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

O Comitê Intersetorial de Combate à Dengue de Sumaré definiu que sete áreas da cidade irão receber a ADL (Avaliação de Densidade Larvária) até o final de janeiro para que as ações preventivas sejam definidas no município. O objetivo é medir o nível de infestação de larvas do mosquito Aedes aegypti nos imóveis de todas as regiões da cidade.

No total, segundo previsão do comitê, cerca de 4.200 casas no total terão recebido a visita dos agentes municipais. O resultado da avaliação contribui para a preparação e intensificação das ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, priorizando ações em regiões com maior risco, como a identificação e eliminação de criadouros, além de orientação aos moradores.

Em 2017 houve uma redução drástica nos índices da doença, cerca de 88% comparado ao ano anterior – 56 casos contra 456.

REUNIÕES

As atividades do grupo foram retomadas na semana passada com a realização da primeira reunião de 2018, dando início ao planejamento do trabalho preventivo e de combate ao mosquito Aedes aegypti que será desenvolvido ao longo do ano. O encontro aconteceu no Centro Administrativo de Nova Veneza.