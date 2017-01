Audiência debaterá crise na Saúde em Sumaré

A Câmara de Sumaré sedia nesta terça-feira uma audiência pública que vai debater a crise na Saúde enfrentada pelo município. Foram convidados representantes da prefeitura, da organização social Pró-Saúde, que atua na rede municipal de Saúde, e do Sindimed (Sindicato dos Médicos) de Campinas e Região. A audiência terá início às 18h e será aberta à população.

Nesta segunda-feira, o Sindimed confirmou que o presidente do sindicato, Casemiro Reis, estará presente na reunião. “A expectativa e a orientação do sindicato é que muitos médicos compareçam ao evento, pois terão a chance de expor ao legislativo o verdadeiro caos pela qual passa a saúde de Sumaré”. A assessoria de imprensa da prefeitura informou que “muito provavelmente” um representante da municipalidade estará na reunião. Procurada, a Pró-Saúde não confirmou presença.

Com a falta de repasses por parte da prefeitura à Pró-Saúde, que faz a gestão da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko e do PA (Pronto Atendimento) Matão, além de fornecer médicos para a rede, a entidade atrasou os pagamentos dos honorários de cerca de 150 médicos.

Por conta da falta de pagamento, os profissionais estão em greve desde outubro, oferecendo à população apenas atendimentos de urgência e emergência nessas duas unidades. A dívida estimada da prefeitura para com a Pró-Saúde é de R$ 10,6 milhões, e, na semana passada, a entidade chegou a registrar um boletim de ocorrência contra a municipalidade.

A prefeitura, por sua vez, instaurou uma comissão que analisa possíveis descumprimentos do contrato por parte da organização social e a definição se o contrato deve ou não continuar.