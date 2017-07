Ares-PCJ critica investigação da CEI da Odebrecht

“Portanto, são improcedentes e inverídicas as afirmações de que a Ares-PCJ é omissa e não fiscaliza a prestação dos serviços de saneamento. Também estranhamos o fato de que, mesmo tendo encaminhado uma série de documentos à Comissão Especial de Inquérito, não fomos questionados pelos seus membros, visto que a Ares-PCJ é interveniente e anuente do Contrato de Concessão entre o Município de Sumaré e a BRK Ambiental”, disse a agência. Em nota, o vereador Willian Souza disse que a Comissão solicitou e recebeu documentos da Ares-PCJ e que isso bastou para as investigações.

No texto, a agência disse que realizou seis inspeções nos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto entre junho de 2013 e novembro de 2016. Nessas inspeções, foram constatadas 126 não-conformidades, que após notificação, foram solucionadas pelo responsável – Departamento de Água e Esgoto, Odebrecht Ambiental ou BRK Ambiental. Além disso, desde 2013 a ouvidoria do Ares-PCJ registrou 307 reclamações em Sumaré, das quais 301 foram respondidas e seis estão em andamento.

A Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) divulgou uma nota na qual critica a CEI (Comissão Especial de Inquérito) da Odebrecht por não ouvir nenhum representante da agência durante as investigações. Além disso, rebateu as declarações do vereador e presidente da comissão, Willian Souza (PT), de que foi omissa em relação ao serviço prestado pela concessionária em Sumaré.

ONEROSO

Com a conclusão do relatório da CEI, indicando o fim da concessão dos serviços de água e esgoto no município à BRK Ambiental, o prefeito Luiz Dalben (PPS) declarou que deve enviar à Câmara Municipal um projeto que cria uma agência reguladora própria do município.

A Ares-PCJ, na nota divulgada à imprensa, disse que a medida deve onerar os cofres públicos. “Os valores necessários para manter essa entidade serão, pelo menos, cinco vezes maiores do que a Ares-PCJ vem praticando, e quem arcará com esse ônus é a população do município de Sumaré”, afirmou.