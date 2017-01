Após tiros, PM recupera caminhonete e prende dois

A Polícia Militar recuperou, após troca de tiros com os assaltantes, uma caminhonete Ranger na tarde desta quarta-feira, em Sumaré.

O roubo ocorreu na Rua Vinicius de Moraes, no Jardim Macarenko, e cerca de dez minutos depois os policiais haviam localizado o veículo e prendido os bandidos. A caminhonete ficou danificada com os tiros.

LEIA TAMBÉM: Pintor é flagrado vendendo droga e acaba preso

A assistente social P. F., de 38 anos, contou que estava na frente da casa de uma vizinha buscando um documento quando foi abordada por dois homens, um deles armado. A irmã e a filha de 16 anos da assistente social e estavam no veículo. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Ele falou ‘perdeu, perdeu’, a chave estava no contato, as duas desceram. Um deles entrou no banco do passageiro e o outro do meu lado. Pedi pra pegar meu celular, que estava no console, mas ele disse que eu não ia pegar nada”.

Um comerciante viu a cena e chamou os policiais que acompanhavam um protesto na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). As viaturas foram atrás dos assaltantes, que chegaram a tentar se esconder em uma sorveteria localizada na vizinhança.

LEIA TAMBÉM: PAT divulga quatro vagas para atendente balconista

Houve uma troca de tiros entre policiais e os bandidos, danificando o veículo, mas ninguém ficou ferido. “Ele deixou a gente descer do carro, graças a Deus. A ação da polícia foi rápida, nem 10 minutos”, relatou a assistente social. Ela contou que o seguro do veículo já fora acionado.

A reportagem tentou conversar com policiais que participaram da ação, mas eles não quiseram comentar a ocorrência.