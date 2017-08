Após denúncia, jovem de 23 anos é preso por tráfico

Um jovem de 23 anos foi preso na noite desta quinta-feira (3), em Sumaré, após denúncia à Polícia Militar de que um rapaz de camisa xadrez e calça jeans estaria vendendo drogas no final da Avenida Eugênia Biancalana Duarte, no Jardim Primavera. A mesma pessoa que fez a denúncia disse ainda que havia uma grande quantidade de entorpecentes guardada em um barraco abandonado próximo a uma área verde, nas proximidades. Foto: Divulgação/Polícia Militar

Os policiais seguiram até o local indicado e abordaram um rapaz com as mesmas características. Com ele, encontraram cinco microtubos com cocaína. O jovem confessou o tráfico de drogas. No barraco informado, localizaram um tijolo de maconha, 721 microtubos de cocaína, um saco plástico com a mesma droga e nove pacotes com nove mil microtubos vazios.

O rapaz foi autuado em flagrante por tráfico, apresentado no Plantão Policial e depois recolhido na cadeia de Sumaré.