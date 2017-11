Após denúncia, homem é preso com armas e munições

Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (13), em Sumaré, depois de denúncia anônima de que ele guardava armas em uma residência no Jardim Basilicata. No endereço, na Rua dos Carvalhos, policiais militares encontraram o portão entreaberto. Foto: Divulgação/Polícia Militar

O suspeito teria autorizado a entrada dos soldados e indicado o local onde guardava as armas. Policiais encontraram, dentro de um guarda-roupa, uma pistola calibre 40 municiada com dez cartuchos intactos; um revólver calibre 32 com seis cartuchos íntegros; uma pistola 6.35 descarregada; seis munições calibre 12; 58 munições calibre 32; 143 munições calibre 22; e uma espingarda de pressão.

O homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e munições. No Plantão Policial, o delegado Marcelo Moreschi Ribeiro ratificou a prisão e o encaminhou para a cadeia de Sumaré.