Apenas 4 câmeras de segurança funcionam em Sumaré

Foto: Arquivo / O Liberal

O sistema de monitoramento de segurança de Sumaré tem apenas quatro das 23 câmeras funcionando, segundo informações do secretário de Segurança e Defesa Civil, Ricardo Alexandre Zequin. Os problemas nos 19 equipamentos são decorrentes da falta de manutenção, na avaliação do responsável pela pasta, que acredita que, a curto prazo, não será possível resolver a situação por conta da situação financeira complicada da cidade.

O secretário informou que, assim que a nova gestão assumiu, se reuniu com os guardas e os funcionários responsáveis pelo monitoramento para verificar a situação. “Tinha 23 câmeras que monitoravam a cidade, as principais avenidas, mas só tem quatro em funcionamento. Ainda estamos levantando a questão do contrato para ver como é possível resolver. A maioria que a gente viu está condenada. O problema já vem se arrastando desde o início de 2016, não teve manutenção”, revelou.

LEIA TAMBÉM: Vila Soma fica de fora de zonas de interesse social em Plano Diretor

As quatro que funcionam, segundo o secretário, foram consertadas pelos próprios guardas municipais. Elas registram imagens do Terminal Rodoviário, da antiga sede do DAE (Departamento de Água e Esgoto, hoje Odebrecht Ambiental, no Jardim Denadai, da sede da Guarda e o pátio municipal. Em todos os outros pontos onde há câmeras, elas não funcionam.

O sistema foi implantando em 2012, no governo do ex-prefeito José Antonio Bacchim. As câmeras importadas, com recursos para gravação, visão 360º graus e zoom de 32 vezes, foram colocadas em pontos estratégicos, como aqueles que tem maior fluxo de público, proximidades com prédios públicos, e áreas comerciais e bancárias. A instalação foi viabilizada em convênio com o Ministério da Justiça, que empenhou verba de R$ 890 mil, com a contrapartida de R$ 45.144,86 da Prefeitura de Sumaré.

O secretário não deu uma previsão para resolver o problema, já que a prefeitura acumula R$ 140 milhões em dívidas imediatas. Quando a situação se regularizar, segundo ele, há a intenção de investir no monitoramento. “O prefeito e eu temos um projeto para implantar monitoramento nas áreas comerciais, vamos elaborar. Precisamos resolver essas câmeras e implantar um novo sistema de monitoramento, com câmeras que identificam placa dos veículos, um sistema mais inteligente”, disse o secretário.

LEIA TAMBÉM: Vereador eleito sugere prisão de Cristina em representação

A falta das câmeras, no entanto, não compromete o patrulhamento da Guarda Municipal, segundo o secretário. Ele disse que as viaturas são posicionadas em pontos estratégicos e que existe um projeto para voltar a colocar bases móveis nos bairros e áreas comerciais. “Queremos aproximar mais a guarda da população, fazer um centro de treinamento para deixar o guarda mais preparado e queremos colocar também a guarda no trânsito também”, adiantou Zequin. Leon Botão