Alarme dispara e quadrilha é presa durante tentativa de furto

Três homens e uma mulher foram presos durante uma tentativa de furto a dois caixas eletrônicos, na madrugada desta terça-feira (10), em Sumaré. Os dispositivos bancários ficam em um estacionamento de um supermercado na Vila Santa Terezinha. Segundo a Polícia Militar, o alarme dos caixas disparou quando a quadrilha tentou arrombá-los com pé de cabra e outras ferramentas.

Por volta das 3 horas, policiais militares foram acionados pela equipe de monitoramento, informando que o alarme dos caixas eletrônicos localizados no estacionamento de um supermercado na Rua Cezar Moranza, na Vila Santa Terezinha, estava disparado e que havia um carro Polo, de cor cinza, parado em frente ao local.

Com a chegada das viaturas, um homem saiu correndo, sendo alcançado e identificado como o autônomo D.C.T., de 24 anos. Outras três pessoas, entre elas uma mulher, estavam em um veículo Polo Sedan, que foi abordado na Rua Francisco Manoel de Souza. São elas: a vendedora J.A.R.M., de 26 anos, o desempregado e proprietário do carro, A.G.M.J., de 32 anos, e o autônomo F.F.S., de 19 anos. Os suspeitos moram nos bairros Vila Vale, Parque Ideal e Jardim Denadai, em Sumaré. Foto: Divulgação/Polícia Militar

Dentro do carro, os policiais localizaram um pedaço de ferro, duas chaves de fenda, um pé de cabra, um aparelho celular e R$ 1.480 mil. Nenhum dos suspeitos confessou a tentativa de furto.

Os caixas eletrônicos foram danificados com ferramentas e não houve explosão. Aparentemente, segundo a polícia, os criminosos não tiveram acesso ao cofre dos dispositivos.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial e será investigada pelo 2ºDP (Distrito Policial). Os suspeitos foram recolhidos na cadeia de Sumaré, onde ficam à disposição da Justiça.

Outros. Furtos e tentativas de furtos a caixas eletrônicos têm sido comuns na RPT (Região do Polo Têxtil). No dia 31 de dezembro de 2016, um jovem de 19 anos suspeito de furtar duas agências do Banco do Brasil, em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, foi preso em flagrante, em Campinas, pelo mesmo crime.

O ajudante geral S.O.J. foi surpreendido no interior de uma agência, também do Banco do Brasil, na Avenida Barão de Itapura, no bairro Botafogo. Ele assumiu a autoria dos furtos ocorridos em Americana no dia 31 de outubro e, em Santa Bárbara, no dia 18 de dezembro.