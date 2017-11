Água barrenta gera denúncia de moradores do Picerno

Foto: Reprodução - Facebook

Há dias abrindo as torneiras e recebendo água marrom, os moradores da Região do Picerno, em Sumaré resolveram gravar imagens e compartilhar nas redes sociais a indignação com a qualidade do produto oferecido pela concessionária BRK Ambiental, responsável pela gestão da água e esgoto na cidade. Nos vídeos, os moradores tentam lavar as roupas, louças e enchem jarras que ficam sujas.

Diante da situação, os vereadores de Sumaré, por meio da Frente Parlamentar de Acompanhamento das Ações da Concessionária Odebrecht/BRK Ambiental, protocolaram nesta sexta uma representação contra a concessionária. Liderados pelo parlamentar Josué Cardozo (SD) os membros do legislativo pediram isenção nas contas deste mês dos moradores do Picerno e medidas urgentes.

LEIA TAMBÉM: Veículo abandonado atrapalha e é removido

Em nota a BRK disse que o problema na coloração da água é fruto das condições da antiga adutora que abastece a região, que possui mais de 30 anos. “A adutora é de material impróprio e além de rompimentos, a tubulação altera a cor da água devido as incrustações”, escreveu. A BRK disse aguarda desde agosto autorização da prefeitura para obras.