Agricultor morto em festa tinha sido preso em ‘laboratório’ de drogas

O agricultor André Alexandre Rovagnelli, conhecido em Sumaré como André Ravagnani, 43 anos, assassinado na noite desta segunda-feira com três tiros na cabeça durante uma festa infantil que acontecia em um bar localizado na região central do município, havia sido preso pela polícia em agosto de 2017 com cinco quilos de pasta base de cocaína, além de produtos químicos usados na preparação de drogas e armas de vários calibres, numa espécie de “laboratório” que funcionava em um sítio de sua propriedade, de acordo com denúncia apresentada à Justiça pelo MP (Ministério Público).

Ele respondia ao processo em liberdade, graças a habeas corpus concedido pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) e estava solto desde o dia 19 de dezembro. Uma criança de 7 anos, que também foi baleada na festa – e não tinha nenhuma ligação com o agricultor morto – está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Estadual de Sumaré. Foto: Reprodução

O crime aconteceu por volta das 19h30, na Rua Filomena Braga Coral, no Jardim Alvorada. O agricultor estava no local acompanhado dos dois filhos, amigos do aniversariante. De acordo com o proprietário do estabelecimento, um autônomo de 46 anos, o espaço só foi aberto para a realização da festa. “O bar é meu, mas estava fechado. Foi um amigo meu que fez a festa lá. Eu estava do lado do André, mas foi tudo muito rápido, não tive nenhuma reação. A pessoa atirou e saiu, não sei se estava encapuzada, não sei nada”, declarou em entrevista ao LIBERAL nesta terça-feira.

Uma testemunha que pediu para ter a identidade preservada afirmou que um Astra de cor azul parou na esquina do bar, um homem desceu e entrou no local atirando. “Foi uma gritaria. Os filhos viram o pai ser morto”, disse. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal Foto:

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o suspeito entrou e deu vários tiros na direção do agricultor. Os disparos atingiram ainda um menino de 7 anos e um comerciante de 41 anos. Segundo uma tia materna da criança, o sobrinho foi levado no aniversário pelo pai. “É o melhor amiguinho dele [refere-se ao aniversariante]”. O menino foi baleado no abdômen. No final da tarde desta terça, a mãe dele disse que o estado de saúde do filho era considerado estável. Já o comerciante foi atingido em uma das mãos, passou por atendimento médico e foi liberado.

O agricultor foi enterrado na tarde desta terça-feira, no Cemitério da Saudade, em Sumaré. Ele era casado. O LIBERAL esteve na casa da vítima, na região central, mas não havia ninguém no endereço.

INVESTIGAÇÃO

A morte do agricultor está sendo investigada pelo titular do 1º DP (Distrito Policial), delegado Pedro Sérgio Cortegoso. “Algumas testemunhas já foram ouvidas, outras virão depois do sepultamento e as demais amanhã [hoje]. Tem câmeras, mas estão desativadas e por enquanto não deu para pegar nenhuma imagem boa”, declarou.

O delegado informou ainda que existem várias linhas de investigação. “Ainda é muito prematuro falar alguma coisa, vamos ouvir as testemunhas primeiro. Os pais [da criança] também vieram aqui e devem voltar para serem ouvidos”, disse.

No local do crime foram apreendidas cinco cápsulas deflagradas calibre 380, um celular, R$ 614, dois cupons fiscais, um controle de portão automático e uma moto – tudo relacionado ao agricultor. O LIBERAL esteve no bar na manhã desta terça, mas estava fechado. A proprietária de um comércio próximo disse que o estabelecimento tem câmeras de segurança, mas não alcança o local onde foi realizado a festa. Ela disse que quando fechou a empresa, nesta segunda, as pessoas ainda estavam decorando o espaço. “A festa nem tinha começado”.