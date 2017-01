Agentes de controle da dengue visitarão 4,2 mil imóveis em Sumaré

A Secretaria de Saúde de Sumaré deu início ao levantamento de avaliação de densidade larvária de janeiro. Serão visitados cerca de 4,2 mil imóveis até o final do mês. A pesquisa verifica, a cada cem imóveis, quantos apresentam recipientes com larvas do mosquito Aedes aegypti. No ano passado, o município registrou 472 casos de dengue, 52 de zika vírus – com maior incidência na Área Cura – e cinco casos importados de febre chikungunya.

Em cada uma das sete regiões administrativas da cidade serão visitadas, em média, cerca de 600 casas.

As vistorias são feitas por agentes de controle de endemias, que verificam a existência de criadouros e realizam a coleta de larvas encontradas para identificação laboratorial, além de passar orientações à população sobre os cuidados para se evirar a proliferação do mosquito da dengue.

Por meio da pesquisa, a avaliação de densidade larvária indica o índice Breteau, usualmente levantado em janeiro, maio e outubro. Índices entre 1 e 3,9 são considerados situação de alerta, e superiores a 4 indicam risco de surto. Em janeiro de 2016, o índice observado em Sumaré foi de 3,2, e nas outras duas medições, de 0,7.

“Os resultados deste estudo são fundamentais para identificarmos os níveis de manifestação de larvas do mosquito Aedes aegypti em uma determinada área geográfica no momento em que a pesquisa é realizada. As informações também nos ajudarão a intensificar ou redirecionar algumas estratégias de controle de larvas adotadas pelo município, visando a prevenção”, explicou a diretora de Saúde Coletiva de Sumaré, Adriana de Medeiros.