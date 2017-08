Agência da Caixa é roubada em Sumaré

Uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida Emílio Bosco, no bairro Matão, em Sumaré, foi roubada nesta terça-feira (15). Segundo informações da PM (Polícia Militar), ninguém ficou ferido na ação criminosa. Foto: Reprodução/Google Mapas

Todas as investigações sobre o roubo serão feitas pela PF (Polícia Federal). Até o momento ninguém foi preso segundo, informou a PM. O valor roubado também não foi divulgado.

Em nota, a Caixa Econômica Federal informa que coopera com as investigações e afirmou que a agência do Matão abrirá em horário normal nesta quarta-feira (16), com expediente das 11h às 16h.