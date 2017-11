Adolescente de 17 anos é flagrado com 2,4 quilos de maconha em Sumaré

Um adolescente de 17 anos foi flagrado nesta quinta-feira (16), em Sumaré, carregando quatro tijolos de maconha, no Jardim Picerno. Ele já é conhecido nos meios policiais e ao notar a presença de uma viatura “portou-se de maneira suspeita”, de acordo com a PM (Polícia Militar), provocando a abordagem. Foto: Divulgação/Polícia Militar

O flagrante aconteceu por volta das 14h30, no cruzamento da Avenida Fuad Assef Maluf com a Rua Araribóia. O menor caminhava pela via com uma sacola nas mãos e ao ver os policiais teria comportado-se de maneira suspeita.

Dentro da sacola, havia quatro tijolos de maconha, um total de 2,4 quilos, e uma balança digital. O adolescente alegou que um homem, não soube dizer o nome, o encontrou pelo bairro e pediu que levasse o entorpecente até um posto de combustível, onde uma pessoa se apresentaria para pegar as drogas. Em troca, o menor seria recompensado com 50 gramas de maconha.