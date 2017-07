Normalizado abastecimento após contaminação

A ocorrência impactou o funcionamento da ETA II, estação de tratamento de água localizada no Parque Itália e que abastece 70% da população da cidade. Bairros das regiões de Nova Veneza, Maria Antônia e Matão foram impactados. A concessionária monitorou a situação e a captação só foi retomada quando a equipe técnica teve a certeza de que a qualidade da água do rio foi normalizada.

A BRK Ambiental, empresa responsável pelos serviços de saneamento de Sumaré, interrompeu a captação por medida de segurança. Em nota, a empresa explicou que a “medida foi tomada assim que foi identificada alteração na qualidade da água do rio, devido a presença de fenol, substancia química de uso industrial”.

Uma contaminação por fenol no Rio Atibaia interrompeu por cerca de 9 horas o abastecimento de água nas regiões de Nova Veneza, Maria Antônia e Matão, em Sumaré. A captação de água foi interrompida por volta das 15h30 de segunda-feira e só foi retomada às 00h30 de terça.

As regiões de Nova Veneza e Matão já tiveram o abastecimento normalizado na manhã desta terça-feira. A região do Maria Antônia tinha normalização prevista para até às 15h de hoje.

A Cetesb foi acionada e foi até o local colher amostras da água. A concessionária aguardo o laudo do órgão. A empresa pede que, em caso de dúvidas, a população entre em contato com a concessionária por meio do telefone 0800 771 0001. A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas por dia.