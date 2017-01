Abandonado, Centro Esportivo começa a receber melhorias

A Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer de Sumaré iniciou nesta terça-feira (24) uma série de manutenções no Centro Esportivo da cidade. Em nota, a prefeitura informou que a previsão é que os problemas do local sejam todos solucionados dentro de um mês, tendo em vista que em época de chuvas o Centro Esportivo abriga famílias vítimas de enchentes. O Centro Esportivo está localizado na Vila Yolanda Costa e Silva, na região central de Sumaré. Foto: Imprensa / Divulgação

Em estado de abandono, o local tem mato alto, entulhos, telhados e toldos quebrados ou rasgados, os vestiários estão sem água e sem energia elétrica, a água da piscina está com coloração turva e as quadras de areia “desapareceram” devido à falta de cuidado.

LEIA TAMBÉM: PAT divulga novas vagas de emprego

O secretário municipal de Cultura, Esportes e Lazer, Paulão Sciascio, acompanhou o início dos trabalhos nesta manhã, que incluíram a roçagem do mato alto, limpeza e manutenção do campo de futebol. A pasta promete providenciar a pintura das arquibancadas, areia para as quadras externas, tratamento da piscina, e o conserto dos vestiários do ginásio principal.