Portador de doença luta pelo direito à saúde

Em dois meses, o morador de Sumaré, Jelres Rodrigues de Freitas, de 22 anos, abriu os olhos da câmara municipal, do Congresso Nacional e do governo federal quanto à AME (Atrofia Medular Espinhal), uma doença que provoca a degeneração de neurônios motores. Portador da patologia, ele luta para que as pessoas com a doença tenham acesso ao medicamento indicado para tratá-las, o Spinraza.

O remédio já está regularizado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), mas sua comercialização esbarra no preço. O Ministério da Saúde informou que paga, no máximo, R$ 209 mil por ampola e que o custo do tratamento chega a R$ 2,5 milhões. Diante da situação, Jelres briga pela incorporação do Spinraza no SUS (Sistema Único de Saúde).

“Estou lutando em nome dos portadores da AME. Já vivi bastante. A minha expectativa de vida era cinco anos”, diz o jovem, estudante de Direito. A AME, também conhecida como Atrofia Muscular Espinhal, tem causas genéticas e afeta, geralmente, os movimentos das pernas, braços e coluna. Em casos graves, pode comprometer até o sistema respiratório.