70 ambulantes têm barracas retiradas em Sumaré

A primeira atividade teve início na Avenida Emílio Bosco, por volta das 7 horas, com a remoção de 11 barracas, além de outras duas de alumínio que foram lacradas e devem ser recolhidas. Às 9h30, segundo a prefeitura, as barracas na Rua Eduardo Hoffman começaram a ser retiradas. Foram utilizados dois tratores para remoção das barracas e 10 caminhões da Secretaria de Serviços Públicos. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

A prefeitura de Sumaré retirou 70 ambulantes que estavam no Parque Pavan. A ação foi realizada na manhã desta segunda-feira, por 44 guardas municipais, 23 policiais militares e 11 bombeiros. Enquanto a remoção era realizada, um grupo colocou fogo em pedaços de madeira, mas o princípio de incêndio foi contido pelos bombeiros.

Desemprego

A ambulante Neildes Carneiro Santana, de 39 anos, disse que foi pega de surpresa na manhã desta segunda-feira com a remoção de sua barraca. “Levaram duas geladeiras minhas, nem tive tempo de pegar”, disse. Ela começou a vender doces e salgados para complementar a renda e disse que construiu a barraca com o objetivo de aumentar a clientela. Agora, ela deve voltar a vender os produtos, mas sem a barraca. Neildes mora com 8 filhos e o marido faz bicos como pintor.

“Estou procurando emprego há uns 8 meses. Comecei a vender pães e doces, agora vamos ver o que vou fazer”, afirmou o ambulante Evaldo de Paula, de 32 anos, que tem 4 filhos. Tanto ele quanto Neildes moram nos condomínios em frente ao local em que as barracas estavam instaladas.

No dia 18 de agosto, a prefeitura havia notificado 20 ambulantes para a saída voluntária do local em um prazo de 7 dias. O município informou que na semana passada alguns deles migraram para o Condomínio Emílio Bosco.

Os ambulantes alegaram dificuldades financeiras à administração, que se comprometeu em encaminhá-los para assistência social, com a condição de que não incentivariam novas barracas no local. Contudo, o número de ambulantes aumentou, e a prefeitura afirma que fez uma nova notificação antes da remoção.