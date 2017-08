25 aves são apreendidas e dono é multado em R$ 64,5 mil

Após uma denúncia anônima, o GPA (Grupo de Proteção Ambiental) da Guarda Municipal de Sumaré flagrou na manhã desta sexta-feira (25) um morador do Portal Bordon 2 com 25 pássaros presos em gaiolas sem a devida permissão, o que constitui crime ambiental. Entre as aves, estavam dois azulões, espécie ameaçada de extinção. O infrator foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, onde recebeu multa de R$ 64,5 mil, e foi liberado em seguida.

“Recebemos uma denúncia de que este morador estava recebendo pássaros em sua casa e também vendendo. Ele já havia sido detido uma vez por aprisionar as aves em gaiolas e foi encaminhado novamente à delegacia. Os azulões, por exemplo, estão em extinção e foram aplicados R$ 10 mil de multa por cada um desses pássaros. Então, fazemos um alerta aos moradores: são aves muito bonitas, mas que devem estar livres na natureza. A lei ambiental é rigorosa”, comentou a patrulheira Rosely.

LEIA TAMBÉM: Aprovada cobrança por uso de área de postes

Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Além dos azulões, também foram apreendidos com o morador 14 picharros, 7 canários, um sabiá e um tico-tico. A Polícia Militar Ambiental acompanhou a ocorrência e as aves agora passarão pela avaliação de um especialista, a fim de verificar se elas já podem ser devolvidas à natureza.