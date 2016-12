O pagamento do 13° salário dos servidores públicos de Sumaré ficou para o ano que vem. Em nota divulgada pela assessoria de imprensa do município, a prefeitura explicou que o recurso destinado à quitação da folha de pagamento será proveniente da concessão do serviço de saneamento básico à empresa Odebrecht Ambiental, suspenso por alguns meses por conta de um novo acordo firmado entre as partes.

O montante que os servidores têm para receber soma cerca de R$ 11 milhões, referentes à segunda parcela do 13° salário e boa parte da primeira, já que, segundo o Sindicato dos Servidores Públicos de Sumaré, a maioria dos funcionários não pediu o adiantamento no mês de aniversário, possibilidade prevista no regime estatutário. Até agora, foram pagos cerca de R$ 6 milhões referentes ao abono salarial. Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Segundo a prefeitura, R$ 11,4 milhões devem entrar nos cofres públicos no início do ano que vem referentes às três últimas parcelas da concessão do serviço de água e esgoto. Inicialmente, a previsão era que estas três últimas parcelas, de R$ 3,8 milhões cada, fossem depositadas pela concessionária em outubro, novembro e dezembro de 2016.

No entanto, os repasses foram suspensos em função do processo de homologação judicial do novo acordo firmado em dezembro de 2015. O acordo se referia ao adiantamento, de 2028 para 2022, do cronograma inicial das obras que vão permitir o tratamento de 100% do esgoto doméstico da cidade.

Ele levou à necessidade de realinhamento do contrato de concessão, o que só poderia ser efetivado após aval da agência reguladora.

“Já de olho na piora do cenário econômico nacional, nossa gestão havia planejado, desde o início do ano, reservar as últimas parcelas da outorga para quitar o restante do 13º dos nossos servidores. Mas, infelizmente, houve um atraso na programação de pagamentos em virtude da necessidade de homologação do acordo para ‘adiantar’ as obras de tratamento de esgoto. Felizmente, o valor que vai entrar no caixa da Prefeitura nos próximos meses é até um pouco maior do que o que falta ser pago de 13º, então deixamos esta verba garantida que é suficiente para esta finalidade”, explicou, através de nota, a prefeita Cristina Carrara (PSDB).

A reportagem tentou contato, via telefone, com o sindicato que representa os servidores para comentar o anúncio, mas as ligações não foram atendidas.