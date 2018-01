10 máquinas caça-níqueis são apreendidas em Sumaré

Foto: Polícia Militar- Divulgação

Dez máquinas caça-níqueis foram apreendidas em uma operação realizada na noite desábado (13), em Sumaré. Guarda Civil, Polícia Militar e agentes municipais realizaram em conjunto a Operação Bar Legal, com a fiscalização de estabelecimentos comerciais em diversas regiões da cidade. Além das máquinas, houve autuações por som alto e funcionamento fora do horário permitido.

De acordo com informações da Guarda Municipal, foram encontradas 10 máquinas caça-níqueis em um estabelecimento no bairro Bom Retiro. Um apostador estava no bar no momento da abordagem. A perícia foi acionada até o local.

O proprietário foi encaminhado ao plantão policial e deve responder em liberdade por contravenção penal e desobediência, já que as máquinas já haviam sido lacradas anteriormente pela Polícia Civil.