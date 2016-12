Stocovich conquistou seu melhor resultado no Brasileiro

Foto: Maurício Arruda / Moto X

Muito conhecido entre os praticantes do motocross, o piloto e empresário André Stocovich Neto – que morreu nesta quarta-feira (28) depois de sofrer um acidente durante treinamento em Tietê (SP) – subiu ao pódio pela última vez no dia 3 de dezembro, durante a 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, que foi realizada na cidade de Cornélio Procópio, no Paraná.

Na ocasião, “Stocoloco” – como era conhecido entre os pilotos por conta da agressividade e espírito de competição – brigava pelo vice-campeonato da categoria MX3, mas ficou em quarto lugar na prova, resultado que lhe garantiu a terceira posição na classificação final, seu melhor resultado na competição.

A morte do piloto, que tinha 35 anos e deixa a esposa e uma filha de apenas 1 ano, repercute na imprensa nacional. Seu corpo está sendo velado na Saudade e o enterro está marcado para às 17h, no mesmo campo santo. Muitos amigos foram até o local prestar as últimas homenagens a Stoco vestindo camisetas com a marca da empresa do piloto.

Leia a cobertura completa na edição desta sexta-feira (30) do LIBERAL.