Zona Leste de S.Bárbara pode ficar sem água na terça

Foto: Divulgação

A equipe técnica do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste programou para terça-feira (8), a partir das 8 horas, uma manutenção no sistema de distribuição de água que poderá afetar o abastecimento para a zona leste e bairros próximos a Estação de Tratamento de Água IV, que fica no Jardim Souza Queiroz. A previsão da normalização no abastecimento é no período da noite.

Os bairros são: São Francisco I e II, Jardim Mariana, Jardim Paulista, Santa Inês, Santa Rita, Inocoop, Distrito Industrial I e II, Distrito Industrial Bandeirantes, 31 de Março, Trabalhadores, Giubina, San Marino, São Joaquim, Vila Rica e Jardim Barão. Zona leste: Cidade Nova I e II, Cândido Bertini, Jardim Esmeralda, Jardim Europa, Europa IV, São Fernando, Ferrarezi, Residencial Frezarin, Laranjeiras, Orquídeas, Palmeiras, Jardim Pérola, Planalto do Sol I e II, Turmalinas, Parque Zabani, Jardim Amélia, Jardim Brasília, Jardim dos Cedros, Gerivá, Jacira, Mollon I e IV, Monte Líbano, Vila Pântano I e II.

Parte dos bairros citados podem não sentir a falta de água devido manobras que serão efetuadas no sistema de distribuição, mas ficam alertados para o desabastecimento caso ocorram imprevistos durante a manutenção.