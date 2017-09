Zera Fila realiza testes em Santa Bárbara

A aposta do prefeito Denis Andia (PV) para zerar a fila de exames e pequenas cirurgias em Santa Bárbara d’Oeste fez a sua “pré-estreia” nesta quarta-feira. A tenda instalada ao lado do Terminal Urbano foi batizada justamente de Zera Fila e abriu em regime especial de atendimento exclusivo para pacientes que aguardam por cirurgias vasculares. Mesmo em teste e sem estar com a estrutura totalmente concluída, mais de 30 pacientes foram atendidos e agendaram o procedimento.

O LIBERAL apurou que no próximo dia 12 o espaço deve estar funcionando plenamente para todas as especialidades, como ortopedia. O Executivo, no entanto, ainda não confirmou oficialmente a data da inauguração.

Aguardando há três anos para operar varizes nas pernas, a auxiliar de limpeza Mirele de Oliveira, de 39 anos, disse que recebeu com surpresa a ligação de uma agente de saúde municipal. “Eu estava ansiosa e sem saber porquê não havia feito minha cirurgia ainda.