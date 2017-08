Vigilante é assaltado e fica sem o carro em Santa Bárbara

A vítima disse que seguia de carro pela via e foi surpreendida por dois homens em uma moto. O garupa estava armado e anunciou o assalto. Ele mandou o vigilante descer do veículo e assumiu a direção.

Um vigilante de 67 anos foi assaltado na noite desta terça-feira (22), em Santa Bárbara d’Oeste, e ficou sem o carro, um Fiat Bravo modelo 2013. O crime aconteceu por volta das 19h20, na Rua Antonio Luis Fornazin, no Jardim Dona Regina. Os bandidos estavam em uma moto e armados com um revólver. Foto: Arquivo/O Liberal

O crime foi registrado na delegacia do município e será investigado pelo 2ºDP (Distrito Policial). Entre janeiro e julho deste ano, Santa Bárbara registrou 493 casos de roubos e furtos de veículos, 19% a mais do que no mesmo período de 2016, que contabilizou 411 ocorrências. Os dados são da SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo.