Vias são interditadas para recuperação do asfalto em Santa Bárbara

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d´Oeste informou que vai realizar nesta sexta-feira (1º), o asfaltamento da Rua General Osório e, portanto, a via terá um trecho interditado no período da manhã. O trecho em obras começa atrás da Igreja Matriz Santa Bárbara e deve seguir até a esquina com a Duque de Caxias. Esta é a ultima intervenção pelo asfalto na obra de troca de redes e adutoras do Centro, segundo a autarquia. Foto: Imprensa-Divulgação

No período da tarde, outro ponto também deve ser interditado para asfaltamento na Avenida Pérola Byington; próximo à Indústria Romi (Matriz) somente meia-faixa estará liberada. Ainda na Pérola Byington, durante a semana que vem, meia-faixa continuará interditada durante o dia para continuação da instalação da adutora no trecho que falta até a esquina da Avenida Bandeirantes.

Na reta final, a obra de troca de redes e adutoras do Centro vai garantir uma melhora nessa região antiga da cidade, tanto na qualidade da água como na pressão do líquido nas torneiras, segundo o DAE. Os transtornos com as manutenções corretivas nos tubos antigos, e que, muitas vezes, resultam em falta d’água, serão minimizados consideravelmente após a instalação dos 24 mil metros da nova tubulação ser concluída. A medida contempla ainda o controle de perdas hídricas no município.