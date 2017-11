Ventiladores estão quebrados em 40 escolas municipais de Santa Bárbara

Com a temperatura na casa dos 30°C os alunos de Santa Bárbara d’Oeste estão disputando as carteiras mais próximas da janela. Isto porque em 40 das 47 escolas municipais, os ventiladores que deveriam ajudar a refrescar as salas de aula estão quebrados.

Entre os danos estão queima de motores e hélices quebradas. O problema foi admitido pela prefeitura em resposta a um requerimento do vereador José Luis Fornasari, o Joi (SD). A reportagem do LIBERAL percorreu na tarde desta segunda-feira diversas escolas na região do Conjunto Habitacional Roberto Romano, Jardim Europa, Jardim Esmeralda e Centro e reparou ventiladores desligados, cortinas enroladas e jogadas para fora, além de crianças procurando se refrescar nas áreas de jardins e sombra.

“As queixas que mais recebemos são justamente do calor. Professoras, diretoras que não podem se identificar por medo de perseguição, nos contam que dentro de sala de aula o calor fica alto e prejudica o aprendizado, a concentração e até a forma com que as profissionais conseguem segurar a turma”, contou o vereador. “Isso nos preocupa muito porque pelo que as servidoras relatam sempre recebem uma resposta da Secretaria da Educação de que não há verba para o momento”, pontuou Joi.