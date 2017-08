Vendedor é preso por furto de panos de prato e roupas de banho

Um vendedor de 40 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (16), em Santa Bárbara d’Oeste, por furto de panos de prato e roupas de banho. Ele arrombou uma loja na Vila Mollon, e pegou além da mercadoria, cerca de R$ 40 em dinheiro. Foto: Divulgação/Polícia Militar

Por volta das 5h45, policiais militares foram informados que um homem de calça jeans, blusa cinza e sapatos marrom, com uma bolsa preta nas costas, teria arrombado o blindex de uma loja no cruzamento das Ruas do Níquel e Ferro. Os soldados foram até o local e constataram que a porta do estabelecimento comercial estava danificada e aberta.

Em buscas nas imediações, os policiais se depararam com um homem com as mesmas características, na Rua Irídio, carregando um saco plástico azul com vários panos de prato, roupão de banho e uma mochila nas costas. O vendedor, ao ver a viatura, tentou se desvencilhar dos soldados, mas acabou sendo abordado.