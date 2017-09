Vendedor é assaltado enquanto fazia entrega de mercadorias em Santa Bárbara

Com medo, ele parou o carro no final da Avenida Cillos, próximo a entrada do bairro Parque Novo Mundo, desceu e entregou o que havia dentro do veículo; os criminosos levaram uma pasta com documentação de vendas, dinheiro no valor de R$3.270, uma folha de cheque no valor de R$630.

O vendedor seguia pela Avenida Alfredo Contato, sentido bairro Parque Novo Mundo, em Americana, para entregar o dinheiro das vendas para seu patrão, quando no cruzamento da referida avenida com a Rua Limeira, foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, e foi obrigado a reduzir a velocidade, pois os homens faziam menção de estarem armados.

A vítima explicou no boletim de ocorrência que trabalha com vendas e entregas, e a cada serviço feito no dia recebe uma quantia grande em dinheiro, que guarda em uma pasta que fica dentro do veículo no final do seu expediente.

Segundo o patrão da vítima, perto do local do assalto ele observou que existem vários comércios com os quais ele trabalha e que possuem câmeras de monitoramento. Ele solicitou as imagens próximo ao horário do fato aos comerciantes. O caso foi registrado no plantão Policial de santa Bárbara d’ Oeste.

