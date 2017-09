Vegetação toma conta de represa em Santa Bárbara

Maior reservatório de Santa Bárbara d’Oeste, a Represa Areia Branca está tomada por um tipo de planta que se reproduz em águas poluídas. A espécie que está cobrindo quase toda a superfície da represa é a Salvinia Auriculata, que pode afetar o ecossistema aquático por impedir a infiltração de luz solar. O DAE (Departamento de Água e Esgoto) disse que está providenciando os equipamentos para promover a remoção mecânica, mas não deu um prazo para que a retirada seja realizada. A autarquia garantiu que a qualidade da água não está afetada, “sendo própria para consumo humano após o devido tratamento”.

O biólogo da Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz), Allan Miranda, disse que essa planta aquática indica a ocorrência de um processo chamado eutrofização. “Um excesso de nitrogênio na água, que vem da poluição, atua como um adubo natural para essa planta. Quando isso acontece, ela cobre toda a luminosidade da água e afeta o ecossistema. Desta forma, os peixes são prejudicados. Isso com certeza é resultado de um processo de poluição. Em um rio natural a planta até cresce, mas não nesse volume todo”, afirmou o biólogo, que analisou as plantas a partir de fotos enviadas pela reportagem do Grupo Liberal. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com Miranda, é necessário fazer a retirada física da planta e, além disso, eliminar a fonte do nitrogênio em excesso para garantir que não haverá a proliferação em grande escala da espécie. “Pode acontecer também que essa coloração escura esteja ligada a um resíduo que a planta está absorvendo da própria água, fazendo com que perca a cor verde própria da espécie”, explicou.