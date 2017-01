Vans recebem selo e credencial de 2017 a partir de 2ª

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Departamento de Transportes, inicia na próxima segunda-feira (9) a colocação do selo adesivo de identificação das vans escolares que prestam serviço no Município para o ano de 2017. O serviço será realizado na sede da Divisão FOP (Fiscalização de Obras e Posturas), que apóia o Departamento. A taxa do selo é de R$ 22,74. O prazo segue até 9 de fevereiro. Foto: Divulgação/Imprensa

Ao todo são 98 condutores escolares cadastrados no transporte escolar no Município. O processo de verificação de documentos e inspeção já foi realizado para renovação do alvará. Após o prazo, as vans ficam passíveis de penalidades.

LEIA TAMBÉM: Cartão de monitoramento deve ser trocado até o dia 18

O serviço de transporte escolar no Município está previsto na Lei Complementar Municipal nº 92, de 16 de novembro de 2010. A FOP está localizada à Rua Graça Martins, nº 465, Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3463.7878.