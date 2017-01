Van de cigarros roubada em SP é localizada em Santa Bárbara

A PM (Polícia Militar) localizou na tarde desta sexta-feira, em um posto de combustíveis localizado na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Santa Bárbara d’Oeste, uma van carregada com 29 caixas de cigarro, que havia sido roubada em São Paulo, no mesmo dia. Parte da carga não estava mais no veículo. Ninguém foi preso, mas a van e a carga foram devolvidas aos responsáveis.

De acordo com o registro do caso na Polícia Civil, uma equipe da Polícia Militar Rodoviária recebeu informações de uma empresa de rastreamento de veículos que uma van que havia sido roubada em São Paulo estaria no posto. Com a localização, os policiais foram ao local. Quando chegaram, viram a van com o compartimento de carga aberto, sem ninguém por perto.

LEIA TAMBÉM: Dupla de moto faz mais uma vítima em Americana

O veículo estava com placas de outro veículo furtado em Bragança Paulista. Na van, havia 29 caixas de cigarro, que correspondem a 13 mil maços. Em contato com a empresa proprietária da carga, um representante foi até o posto e reconheceu a carga, mas notou a falta de parte dela.