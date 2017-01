Vacina contra HPV para meninos já está disponível

Seguindo determinação do Ministério da Saúde, a rede pública de saúde passa a oferecer a partir deste mês a Vacina contra o Papiloma Vírus, o Vírus HPV para meninos, como parte do Calendário Nacional de Vacinação. A faixa etária é de 12 a 13 anos, sendo ampliada gradativamente até 2020, período em que serão incluídos meninos de 9 a 13 anos. Em Santa Bárbara d’Oeste a vacina já está disponível à população.

Para ser imunizado, basta ir a uma UBS (Unidade Básica de Saúde) munido de um documento que comprove a idade e da Caderneta de Vacinação. “A rede municipal foi comunicada da alteração e a vacina já pode ser aplicada, conforme o novo calendário”, comentou o coordenador da Vigilância Epidemiológica, Wilson Guarda.

O esquema vacinal contra o HPV para meninos será de duas doses, com seis meses de intervalo entre elas. Já para os que vivem com HIV, o esquema vacinal é de três doses, com intervalo de dois e seis meses, respectivamente. Nesses casos, é necessário apresentar prescrição médica. HPV é a sigla em inglês para papiloma vírus humano, capazes de infectar a pele ou as mucosas. Existem mais de 150 tipos, sendo que cerca de 40 podem infectar o trato ano-genital.

Confira as Unidades Básicas de Saúde onde a vacina pode ser aplicada no município:

UBS “Dr. Jeber Juabre”

Avenida Sábato Ronsini, 203 – Vila Borges – Telefone: 3454.1107

UBS “Amália Salvador Dal’Bello”

Rua do Centeio, 38 – Jd. São Fernando – Telefone: 3457.4981

UBS “Dr. Helio Furlan”

Rua do Algodão, 1441 – Cidade Nova” – Telefone: 3457.4856

UBS “Dr. José Togeiro de Andrade”

Rua dos Tucanos, 406 – Jd. São Francisco 2 – Telefone: 3454.0910

UBS “Dr. Simão Galdeman”

Rua Portugal, 522 – Jd. Europa – Telefone: 3457.4954

UBS “Dr. Carlos Peres”

Rua 23 de Maio, 196 – Bairro 31 de Março – Telefone: 3454.6515

UBS “Dr. Felício Fernandes Nogueira”

Rua do Cobre, 850 – Pântano 2 – Telefone: 3457.5021

UBS “Dr. José Wenceslau Júnior”

Rua Ribeirão Preto, 110 – Jd. Esmeralda – Telefone: 3457.5072

UBS “Paulo Pereira Fonseca”

Rua Coronel Hélio Caldas, 57 – Cruzeiro do Sul – Telefone: 3454.5669

UBS “Dr. Célio Faria”

Avenida Sebastião de Paula Coelho, 600 – Conjunto Habitacional Roberto Romano – Telefone: 3454.4885

UBS “Dr. Rubens Erhardt Brito”

Rua Gentil Pavan (UBS Laranjeiras), 248 – Vila Rica – Telefone: 3457.3675

UBS “Dr. Joel Lincoln May Keese”

Rua Bem Aventurança, 255 – Vista Alegre – Telefone: 3463.5468