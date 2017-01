Uma mulher é agredida a cada dois dias, aponta conselho

Levantamento realizado pelo Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher de Santa Bárbara d’Oeste aponta que, ao longo de 2016, a cada dois dias, uma mulher foi vítima de violência na cidade. A estatística foi obtida pela entidade com base no número de atendimento de mulheres agredidas nos prontos-socorros Dr. Edson Mano e Dr. Afonso Ramos.

Os dados de violência contra mulher se alinham aos da SSP (Secretaria de Segurança Pública), que revelaram um estupro a cada dois dias na RPT (Região do Polo Têxtil), e um aumento considerável no número de crimes em Santa Bárbara, já que foram dois casos em 2015 contra 11 no ano passado.

Diante do cenário de violência, a vereadora Germina Dottori (PV), que faz parte do conselho, sugeriu à prefeitura a implantação de sala de acolhimento nos prontos-socorros para mulheres agredidas. O assunto foi discutido em reunião com a secretária municipal de Saúde, Lucimeire Rocha.

Na indicação protocolada pela vereadora, ela aponta que a sala de acolhimento traria mais segurança e diminuiria o constrangimento sofrido pelas vítimas, que atualmente dividem a sala de espera e são alvo de olhares curiosos, segundo a parlamentar.

“O ideal é que não houvesse necessidade da sala, o ideal é não ter violência, mas tendo, precisamos amenizar de alguma forma. Tentar um tratamento mais humanizado. A violência está se tornando uma rotina, e é preciso conscientizar quem atende”, afirmou a vereadora.

Germina explicou que a sala não teria custos adicionais ao Executivo. “A gente pensa em ter uma padronização no atendimento dessas mulheres vítimas de violência. Conversamos com a secretária e ela foi bem receptiva com isso. Disse que irá providenciar para que essa sala seja montada”, relatou a parlamentar.

Esse é o terceiro projeto da vereadora voltado às mulheres. Os outros dois têm relação com ações de conscientização sobre a violência e sobre o câncer de mama. “Quando se trabalha uma cidade para a mulher, acaba trabalhando a criança, adolescente, idoso, família. Fazendo todas essas etapas, acaba trabalhando a sociedade”, disse.