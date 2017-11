UBS Planalto do Sol 2 inicia novo modelo de atendimento na terça

A partir desta terça-feira (21), a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inicia um novo sistema de atendimento da Saúde na UBS (Unidade Básica de Saúde) “Dra. Nair Sizuka Nobuyasu Guimarães”, no Planalto do Sol 2. O novo modelo faz parte do projeto “Zera Fila da Saúde” da prefeitura.

Segundo a administração, o atendimento vai priorizar a avaliação caso a caso e encaminha o paciente para atendimento com algum profissional da unidade no mesmo dia em que é feito o acolhimento. Também ocorre a prevenção com busca ativa para consultas e procedimentos, dentro do território de abrangência da UBS. Segundo a prefeitura, a expectativa é que todos os postos médicos de Santa Bárbara adotem esse modelo até final de 2018.

LEIA TAMBÉM: Mulher flagra furto, grita por socorro e ladrão acaba preso

Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

Para a implantação do modelo na unidade do Planalto do Sol 2, os moradores da região atendida pela UBS estão recebendo, desde o último mês, a visita de agentes comunitários de saúde para atualização cadastral das famílias. Para aqueles que ainda não atualizaram o cadastro, a Secretaria de Saúde orienta a procurar a unidade, de segunda a sexta-feira. Em caso de dúvidas os moradores podem entrar em contato pelo telefone (19) 3457.3675.