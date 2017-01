UBS Mollon oferece atividades de caminhadas em grupo

Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

A UBS (Unidade Básica de Saúde) “Dr. Felício Fernandes Nogueira”, no Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, oferece atividades de caminhada em grupo, sempre de terça e quinta-feira. A ação, segundo a prefeitura, é promovida no Parque dos Jacarandás, das 8h às 9h, e conta com a participação de pacientes da unidade e da comunidade local.

O objetivo é estimular a atividade física como forma de promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos à saúde. O público-alvo são portadores de doenças crônicas, como hipertensão arterial e diabetes, além da população idosa, porém outras pessoas também podem participar.

Na atividade os participantes realizam alongamentos, exercícios e recebem orientações sobre alimentação, hábitos de vida saudáveis, entre outros temas. As ações são coordenadas pelos agentes comunitários de saúde da unidade, com supervisão de uma enfermeira. Antes das atividades todos passam por aferição da pressão arterial.

Os interessados devem procurar a unidade, localizada na Rua do Cobre, 850, no Mollon, de segunda à sexta-feira, das 7 às 16h30, ou entrar em contato pelo telefone (19) 3457-5021.