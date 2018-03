UBS do Planalto do Sol funciona a partir do dia 26

Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

A UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Planalto do Sol, em Santa Bárbara d’Oeste, entrará em funcionamento na segunda-feira, dia 26, com três anos de atraso. A informação foi divulgada pela prefeitura. Conforme o LIBERAL noticiou em janeiro, o primeiro prazo para entrega da unidade era até fevereiro de 2015, mas somente agora o local passa a funcionar.

O local conta com consultórios médicos, sala de curativos, sanitários e recepção, entre outras dependências. Houve investimento de R$ 1 milhão para a construção da UBS.

Em janeiro, o prédio se encontrava em completa situação de abandono. Parte do alambrado estava quebrado, o que facilitava o acesso de pessoas ao local, e um portão não tinha cadeado. A reportagem flagrou uma garrafa de cerveja deixada no local. Também havia danos em janelas e na estrutura.

“As unidades do Dona Regina, Vila Grego/Residencial Furlan e Romano/Laudissi serão as próximas a entrar em funcionamento”, comunicou o Executivo, que fará um ato oficial de inauguração na sexta-feira, às 11 horas.