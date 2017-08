UBS do Jardim Esmeralda será reinaugurada na sexta

O prédio reformado da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste, será entregue na próxima sexta-feira, retomando o atendimento ao público na segunda-feira. A obra, que custou R$ 800 mil, ampliou a área construída da unidade, que vai passar a operar segundo as diretrizes do Zera Fila da Saúde, que prevê, entre outras coisas, atendimentos sem necessidade de agendar consulta com o objetivo de desafogar os pronto-socorros. A unidade estará localizada na Rua Ribeirão Preto, 110.

De acordo com a prefeitura, a UBS passou a contar com novos consultórios, salas de triagem, de assistência social, farmácia, copa, sanitários, sala de esterilização e expurgo. A área construída passou de 203 para 339 metros quadrados. Também foi realizada a reforma das dependências originais, com a troca de telhado, pintura e readequações hidráulicas e elétricas. O local conta com médico generalista, pediatra e ginecologista.

Durante a reforma, os atendimentos estavam sendo realizados no salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Até sexta-feira, não haverá atendimentos para que a mudança do mobiliário seja realizada.

A UBS atende moradores dos bairros Esmeralda, Jardim Pérola e Planalto do Sol.