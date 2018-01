UBS da Cidade Nova fica lotada nesta terça-feira

A aposentada Janete Vieira dos Santos, de 52 anos, precisa passar a cada dois meses com o clínico geral para buscar receita de medicamento contra depressão. “Tem que vir no primeiro dia que abre a agenda e passar o dia esperando, senão você não consegue marcar”, afirmou. “É uma morosidade, a mesma pessoa que te atende pega a relação de quem vai passar no médico, para de te atender para fazer outra coisa”.

A cozinheira Maria Celia Caldeira, de 50 anos, levou a agulha de crochê e linha para esperar o agendamento. “Sempre enche, mas no final de ano ficou sem marcar consulta, então hoje ficou pior”. A cada seis meses ela precisa passar pela consulta para pegar a receita do remédio para controlar pressão alta.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste disse que “em todo início de mês a procura pelas UBSs para agendamento de consultas é maior”. “Porém, os agendamentos podem ser realizados também em outros dias respeitando o número de vagas disponíveis para cada especialidade”.

Sobre o problema na UBS Cidade Nova, o município informou que “como ocorre habitualmente, a unidade foi aberta às 7 horas e todas as pessoas foram devidamente acolhidas”. “Vale ressaltar que, desde abril do ano passado, um novo sistema de atendimento foi implantado no Município, priorizando a avaliação caso a caso e encaminhando o paciente para atendimento com algum profissional da unidade no mesmo dia em que é feito o acolhimento, sem necessidade de agendamento. Este é o Zera Fila da Saúde, que já foi implantado nas UBSs do São Fernando, Esmeralda e Planalto do Sol 2. A meta é estender este modelo de atendimento a todas as unidades de saúde do município até o final deste ano”, disse a prefeitura.