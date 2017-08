Trio é condenado por sequestro da mãe do barbarense que ganhou na Mega

Foto: Polícia Civil / Divulgação

A Justiça de Santa Bárbara condenou três pessoas pelo sequestro da mãe do ganhador do prêmio de R$ 111,5 milhões da Mega-Sena. O crime ocorreu no dia 31 de março do ano passado. Mário Félix da Silva e Alex Alcântara Pagiatto, apontados como mentores do rapto, foram sentenciados a 18 e 14 anos de prisão, respectivamente, em regime fechado. Mário segue foragido e Alex está preso. Seu filho, Alex Alcântara Pagiatto Júnior, terá de cumprir pena de 12 anos de prisão também em regime fechado. Ele também está preso. Cabe recurso da decisão. Os três, contudo, foram absolvidos pelo juiz Thiago Mendes Leite do Canto, da 2ª Vara Criminal, da acusação de roubo já que “não houve dolo de subtração apto a caracterizar o crime”, descreve o magistrado na sentença.

Em julho, a Justiça havia negado o pedido de liberdade provisória feito pela defesa de Alex Pagiatto Júnior, com base nas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público. O órgão entendia que o rapaz deveria ser absolvido por falta de provas, já que a própria vítima, em juízo, o confundiu com outra pessoa – ouvida como testemunha no processo – por conta da semelhança física entre eles. Para a Justiça, no entanto, mesmo diante desse pedido da promotora, e uma manifestação do promotor Leonardo Romano Soares concordando com a liberdade provisória do acusado, o rapaz deveria seguir preso até a conclusão do processo principal, o que aconteceu na primeira semana deste mês.

Na sentença, o juiz reforça a necessidade de manter pai e filho presos durante a análise de eventuais recursos e os classifica como “criminosos habituais”. “Os réus Alex Alcântara Pagiatto e Alex Alcântara Pagiatto Júnior responderam ao processo presos e tal condição deve ser mantida não só em razão da pena fixada, porquanto ela é alta e pode fazer com que os réus tentem se furtar ao seu cumprimento, como também em razão do fato de que eles são criminosos habituais.