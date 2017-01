Trio armado rende estudante e rouba veículo

Um estudante de 19 anos foi assaltado na noite desta quinta-feira (12), em Santa Bárbara d’Oeste, e ficou sem o carro, um Vectra modelo 2010. O crime aconteceu por volta das 23h30, na Rua Vaticano, no Jardim Cândido Bertini 2.

O jovem R.L.L.S. disse que ao entrar no veículo, que estava estacionado no endereço, foi abordado por três homens armados com um revólver. O trio anunciou o assalto e levou o carro da vítima.

Foto: André Thieful/O Liberal

Além do Vectra, os criminosos roubaram documentos pessoais, celular e R$ 85 do estudante. O jovem descreveu os bandidos como sendo um branco, com uma blusa vermelha; um pardo, com blusa escura; e um terceiro, também pardo, alto, magro e armado com um revólver.

O roubo foi registrado na delegacia do município e será investigado pelo 2ºDP (Distrito Policial). O carro da vítima não tinha seguro.