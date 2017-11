Três são presos após sequestro de tesoureiro em Santa Bárbara

Três pessoas foram presas na tarde desta quinta-feira (9) suspeitas de participarem do sequestro da família de um tesoureiro da agência da Caixa Econômica Federal do Centro de Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com a Polícia Militar, a intenção dos bandidos era roubar um carro-forte que abasteceria a agência. Ninguém ficou ferido e nada foi levado pela quadrilha.

Segundo o capitão da PM, Anderson Teixeira, a mulher do funcionário do banco saiu de casa por volta das 7h30 para levar o filho na escola e quando voltou foi abordada por dois homens armados.

LEIA TAMBÉM: Dois acidentes por embriaguez ao volante deixam feridos

Foto: Rick Drummer

“Os suspeitos entraram na residência, renderam ela e o marido, mandaram ele ir para agência e disseram que ficariam com a família dele. Ele saiu desesperado, seguindo as instruções passadas pelos criminosos. Logo depois uma cunhada dele chegou na casa e também foi rendida. As duas ficaram na residência e momentos depois os suspeitos deixaram o imóvel”, declarou.