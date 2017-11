Travesti mata companheiro em S. Bárbara após briga por ciúmes

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

No início da manhã deste sábado, por volta das 4h, uma travesti de 19 anos matou seu companheiro, Anderson Fabio Cardoso, de 41 anos. Os dois moravam juntos há dois anos em uma residência na Rua do Trigo, no Jardim Pérola. Cardoso recebeu golpes de facadas após uma briga, entretanto, a travesti alega que o fato ocorreu por legítima defesa.

Um dos motivos da discussão pode ter sido pela travesti manter-se na prostituição, o que teria gerado ciúmes em Cardoso, que era contra os programas. Ao voltar para sua residência após os encontros na madrugada, Cardoso teria tentado agredi-la, e, para se defender, ela utilizou uma faca de cozinha em golpes contra o companheiro. Ele foi levado para o Hospital Afonso Ramos, mas não resistiu.

Após o conflito, a travesti deixou a residência, mas ainda no período da manhã realizou ligação telefônica à PM (Polícia Militar) dizendo que estava na Rua do Chá e queria se entregar. Após depoimento, foi dada a voz de prisão, e ela também aguarda a realização da Audiência de Custódia neste domingo em Americana.