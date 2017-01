Trator tomba e mata agricultor em Santa Bárbara

O agricultor Paulo Gilberto Vicentin, de 54 anos, morreu em um acidente com o trator que conduzia na Estrada da Cachoeira, no bairro Santo Antonio do Sapezeiro, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele e o filho trabalhavam com a máquina por volta das 11h20 desta quinta-feira quando o acidente aconteceu. O filho não se feriu.

Conforme informações da Polícia Civil, Vicentin e o filho estavam no trator e trabalhavam retirando pragas da lavoura. Em determinado momento, o trator se aproximou de um barranco de cerca de um metro e uma das rodas do trator acabou escorregando.

O filho do agricultor, que estava no trator, pulou e conseguiu se salvar. Vicentin, no entanto, continuou tentando estabilizar o trator, mas a máquina acabou tombando no barranco. O condutor do trator também caiu e foi esmagado pelo veículo. O socorro foi chamado e, quando chegou, o agricultor ainda estava vivo.

A máquina foi removida e ele foi levado ao pronto-socorro, mas já chegou morto ao local.