Trator cai de caminhão e provoca capotamento de carro

Um trator que estava sendo transportado em cima de um caminhão caiu do veículo ao bater em um viaduto na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta quinta-feira (17), causando o capotamento de um veículo que vinha logo atrás. O motorista do carro teve ferimentos leves e foi socorrido.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o caminhão seguia pela via transportando em sua carroceria dois tratores no sentido Piracicaba quando, no quilômetro 144, o segundo trator bateu em um viaduto e caiu de cima do veículo.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Com o congestionamento de veículo que freavam e tentavam desviar do trator, um Palio, com placas da cidade de Bauru, acabou perdendo o controle e capotando, para somente ao bater em um dos pilares do viaduto no canteiro central da rodovia.