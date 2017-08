Trânsito no Centro de S.Bárbara fica alterado com obras

O trânsito no entorno da Praça Central, em Santa Bárbara d’Oeste, terá trechos interditados nos próximos dias para obra do DAE (Departamento de Água e Esgoto). As interdições são em virtude da instalação da nova adutora pela Rua General Osório, entre as ruas Duque de Caxias e XV de Novembro. A ação integra a obra de troca de redes e adutoras de água no Centro.

As intervenções se iniciam de manhã, a partir das 8 horas, com previsão de liberação do trânsito no final do dia. As alternativas de desvio ficam por conta das vias próximas.

O DAE solicita a compreensão dos usuários dessa região e reforça que a obra é de grande importância para o município, garantindo a qualidade da água tratada através da substituição de toda a tubulação antiga, além de combater as perdas. A limpeza da rua acontecerá nos trechos conforme forem concluídos. Qualquer alteração na programação será informada.