TJ nega recurso a envolvido em roubo em shopping

O TJ (Tribunal de Justiça) rejeitou o recurso apresentado pela defesa de Lazaro Afonso dos Santos da Silva, de 23 anos, que pedia a anulação do julgamento ao qual ele foi condenado a 13 anos e 4 meses de prisão pela participação na tentativa de assalto a uma joalheria do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, em outubro de 2015.

Foto: Rádio Azul Celeste / Divulgação

Relatora do TJ, Ivana David classificou como “descabida” a tentativa de classificar o crime como tentativa de roubo, já que a arma do vigia do shopping foi levada na ação. Ela disse que a punição aplicada foi adequada, considerando a gravidade do crime cometido e as ameaças feitas ao funcionário do shopping. Tanto o Ministério Público quanto a Procuradoria Geral da República também haviam se manifestado contra o recurso.

A reportagem do Grupo Liberal conversou por telefone com a advogada do réu para tentar um posicionamento sobre a decisão, mas ela pediu que a ligação fosse retornada uma hora depois. Todas as ligações feitas posteriormente não foram atendidas.

LEIA TAMBÉM: Dupla é detida por tráfico no Jardim das Orquídeas

Mortos

Na madrugada do dia 1° de outubro de 2015, cinco homens tentaram assaltar uma joalheria localizada dentro do shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. O vigia do estacionamento foi rendido, mas o funcionário que trabalhava na central de segurança percebeu a ação e chamou a polícia.

A quadrilha tentou fugir e três integrantes trocaram tiros com a polícia, de acordo com os depoimentos. A ação durou cerca de 10 minutos.

Wesley Martins, de 21 anos; Juliano Pereira da Silva, de 27, e Eric Calado Batista, de 29, foram mortos. Um adolescente de 16 anos e Lazaro, na época com 22, conseguiram fugir, mas foram localizados em uma residência nos arredores do estabelecimento cerca de três horas depois.

Um explosivo foi abandonado pelos bandidos, e o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) precisou ser chamado para desarmá-lo.