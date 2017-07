Têxtil Canatiba pede recuperação judicial

No documento, os advogados da Canatiba traçam o histórico da empresa em Santa Bárbara d’Oeste, e apontam que atualmente existem 2.338 funcionários diretos, e mais certa de 300 trabalhadores indiretos que dependem da companhia. Os representantes escrevem que a empresa sempre honrou seus compromissos com fornecedores e trabalhadores, e destacam que o pedido de recuperação judicial não é resultante da crise econômica e nem tem relação com os negócios da própria Canatiba. Foto: Arquivo / O Liberal

A empresa Têxtil Canatiba, de Santa Bárbara d’Oeste, entrou com um pedido de recuperação judicial na última semana na 2ª Vara Cível do município. O documento, que já está concluso para decisão do juiz, aponta que a companhia precisa da recuperação por conta de cerca de R$ 625 milhões de dívidas de uma outra empresa – pertencente a três dos quatro proprietários da Canatiba – que estão sendo cobrados da têxtil barbarense. A situação, segundo o pedido, causa prejuízos.

As dívidas, segundo apontamento do documento, são da Tauá Biodiesel Ltda., empresa pertencente a três dos quatro donos da Canatiba. As cobranças são classificadas pelos advogados “como meio de forte pressão” na tentativa de obter os pagamentos “mesmo sabendo que os recursos fornecidos por tais instituições/credores não foram destinados às operações da Canatiba, e sim de empresa terceira”.

Segundo o pedido, as cobranças levaram a Canatiba a uma situação “insustentável”, atrapalhando a geração de recursos, já que a instabilidade gerada por essa situação, está diminuindo o volume de pedidos nas fábricas, e provocando nos fornecedores falta de confiança na empresa barbarense. As cobranças, de acordo com o documento, diminuem o fluxo de caixa da têxtil e prejudicam a credibilidade da companhia.

Diante deste cenário, os advogados pedem que a Justiça determine o processamento do pedido de recuperação judicial, nomeando administrador judicial e notificando os credores, para em seguida apresentar plano de recuperação. O documento ainda pede que sejam suspensas todas as ações e execuções contra a Canatiba.

A reportagem do LIBERAL tentou contato com sócios das empresas e também com os advogados da Canatiba, mas as ligações não foram retornadas.